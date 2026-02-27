Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de febrer del 2026

ARTÉS

CARMEN GÓMEZ REYES

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

LA SEU D’URGELL

MARIA ORRIT HOSTE

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Magdalena de la Seu.

  1. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  2. Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
  3. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  4. El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
  5. Una veïna de la colònia de Vilafruns de Balsareny, on s'ha trobat un home mort: 'Molts cotxes entraven i sortien de casa seva
  6. El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
  7. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  8. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)

