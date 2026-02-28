Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Necrològiques de l'1 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

MANRESA

FRANCISCA PÉREZ COMINO

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí al nou tanatori de Mémora.

SANT JOAN DE VILATORRADA

CRISTINA GÓMEZ BAENA

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a la Sala Montserrat del tanatori Áltima.

IGUALADA

MARIA TERESA GRATACÒS LLINÀS

Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest diumenge a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

SANT PERE SALLAVINERA

MONTSERRAT SAMPERA MUXÍ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a l’església parroquial.

SOLSONA

CÈLIA CARDONA VILASECA

Ha mort als 90 anys. El funeral és aquest diumenge a 2/4 d’1 del migdia a santa Maria de Lladurs.

SEU D'URGELL

JOSEP ARAJOL CORDELLANA

Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a l’església Sant Serni d’Arfa.

PUIGCERDÀ

JOSÉ ALBERTO LONDOÑO SALAZAR

Notícies relacionades

Ha mort als 78 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 4 de la tarda a l’església de Sant Domènec.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents