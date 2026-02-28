Necrològiques de l'1 de març del 2026
Redacció
MANRESA
FRANCISCA PÉREZ COMINO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí al nou tanatori de Mémora.
SANT JOAN DE VILATORRADA
CRISTINA GÓMEZ BAENA
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a la Sala Montserrat del tanatori Áltima.
IGUALADA
MARIA TERESA GRATACÒS LLINÀS
Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest diumenge a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
SANT PERE SALLAVINERA
MONTSERRAT SAMPERA MUXÍ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a l’església parroquial.
SOLSONA
CÈLIA CARDONA VILASECA
Ha mort als 90 anys. El funeral és aquest diumenge a 2/4 d’1 del migdia a santa Maria de Lladurs.
SEU D'URGELL
JOSEP ARAJOL CORDELLANA
Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a l’església Sant Serni d’Arfa.
PUIGCERDÀ
JOSÉ ALBERTO LONDOÑO SALAZAR
Ha mort als 78 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 4 de la tarda a l’església de Sant Domènec.
