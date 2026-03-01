Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de març de 2026

Redacció

Manresa

MANRESA

JOAQUIMA MARCH PERRAMON

Ha mort als 103 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a la basílica de Santa Maria de la Seu.

SALLENT

FINA ROCA CAMPRUBÍ

Ha mort als 97 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Sallent.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

JORDI FALCÓ NICOLAS

Ha mort als 64 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 5 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

MARIA ALOY DOMÈNECH

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a l’església Santa Margarida de Montbui.

IGUALADA

MARCEL CLOSA MALET

Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de la Soledat.

PEPITA VIVES FANECA

Ha mort als 96 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

CONCEPCIÓ BALCELLS MERCADER

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

VICTORIANO DOMINGO ROBLAS DURAN

Ha mort als 76 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’església de Fàtima.

