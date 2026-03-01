Necrològiques del 2 de març de 2026
Redacció
MANRESA
JOAQUIMA MARCH PERRAMON
Ha mort als 103 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a la basílica de Santa Maria de la Seu.
SALLENT
FINA ROCA CAMPRUBÍ
Ha mort als 97 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 4 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Sallent.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
JORDI FALCÓ NICOLAS
Ha mort als 64 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 5 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
MARIA ALOY DOMÈNECH
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a l’església Santa Margarida de Montbui.
IGUALADA
MARCEL CLOSA MALET
Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de la Soledat.
PEPITA VIVES FANECA
Ha mort als 96 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
CONCEPCIÓ BALCELLS MERCADER
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
VICTORIANO DOMINGO ROBLAS DURAN
Ha mort als 76 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’església de Fàtima.
