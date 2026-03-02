Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

CARME SANTASUSANA RUBINAT

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MOISES VILLAR CARO

Ha mort als 40 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

MARIA DEL CARME COSTA BRUNET

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

ARTÉS

LLUÍS GRANÉ ROVIRA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

NAVARCLES

GNA. MARIA VILLAGAS BIGAS

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Navarcles.

CARDONA

EMILI RAMOS DAVINS

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç i Sant Miquel de Cardona.

