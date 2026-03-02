Necrològiques del 3 de març del 2026
Regió7
MANRESA
CARME SANTASUSANA RUBINAT
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MOISES VILLAR CARO
Ha mort als 40 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
MARIA DEL CARME COSTA BRUNET
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
ARTÉS
LLUÍS GRANÉ ROVIRA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
NAVARCLES
GNA. MARIA VILLAGAS BIGAS
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria de Navarcles.
CARDONA
EMILI RAMOS DAVINS
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç i Sant Miquel de Cardona.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”