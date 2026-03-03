Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de març del 2026

ÀNGEL PLA SALA

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

AVINYÓ

PURA HERRERA PLEGUEZUELOS

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori d’Artés.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ÁNGEL JESÚS DÍAZ DEL CAMPO CÓRDOBA

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.

MONTMAJOR

AMADEU SABATA VILAREDES

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Montmajor.

