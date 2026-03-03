Necrològiques del 4 de març del 2026
Regió7
MANRESA
ÀNGEL PLA SALA
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
AVINYÓ
PURA HERRERA PLEGUEZUELOS
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori d’Artés.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ÁNGEL JESÚS DÍAZ DEL CAMPO CÓRDOBA
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
MONTMAJOR
AMADEU SABATA VILAREDES
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Montmajor.
