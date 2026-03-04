Necrològiques del 5 de març del 2026
Regió7
MANRESA
ROSA MARIA SOLER VILA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Mare de Déu de l’Esperança.
JOSEP BERNADICH COTS
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MATILDE MACIÀ VILALTA
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala del Regne dels Testimonis de Jehovà.
JOSEP ROURA RAFAT
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOSEP PÉREZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTA MARIA DE L’ESTANY
DOLORES LACORT CAMPOS
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
CALLÚS
ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
JOAN ELIAS PARCERISA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
RAMON TORRA COROMINAS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JOANA GARRIDO VILLA
Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP MARIA BALCELLS COSTA
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda