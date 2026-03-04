Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ROSA MARIA SOLER VILA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Mare de Déu de l’Esperança.

JOSEP BERNADICH COTS

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MATILDE MACIÀ VILALTA

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala del Regne dels Testimonis de Jehovà.

JOSEP ROURA RAFAT

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP PÉREZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTA MARIA DE L’ESTANY

DOLORES LACORT CAMPOS

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

CALLÚS

ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

JOAN ELIAS PARCERISA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

RAMON TORRA COROMINAS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JOANA GARRIDO VILLA

Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEP MARIA BALCELLS COSTA

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

