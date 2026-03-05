Necrològiques del 6 de març del 2026
Regió7
MANRESA
ROSA SALSÉ VILA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MOIÀ
RAMON CLUSELLA CRESPIERA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOSEP BARTURÓ FAINÉ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parrpoquia Sant Sadurní de Salelles.
MONISTROL DE MONTSERRAT
ROSENDO BOU ALCARAZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
LA SEU D’URGELL
ROSA VILAFRANCA AIXALA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de la Seu d’Urgell.
BERGA
ANA LÓPEZ MEDINA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
DAVID QUESADA RAMÍREZ
Ha mort als 51 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TORRES BATALLA
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
