Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Necrològiques del 6 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

ROSA SALSÉ VILA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MOIÀ

RAMON CLUSELLA CRESPIERA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP BARTURÓ FAINÉ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parrpoquia Sant Sadurní de Salelles.

MONISTROL DE MONTSERRAT

ROSENDO BOU ALCARAZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

LA SEU D’URGELL

ROSA VILAFRANCA AIXALA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de la Seu d’Urgell.

BERGA

ANA LÓPEZ MEDINA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

DAVID QUESADA RAMÍREZ

Ha mort als 51 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TORRES BATALLA

Notícies relacionades

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents