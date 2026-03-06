Necrològiques del 7 de març del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Regió7

MONISTROL

EUSTAQUIA GÁLVEZ MARTIN

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Montserrat.

CASTELLGALÍ

JOAN SARRI PUJOL

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Castellgalí.

MANRESA

PERE LLORENS BUSQUETS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

MONTSERRAT RIU BARDÉS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església del Sagrat Cor.

BERGA

MERCÈ TRAVÉ GUILAÑÀ

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.

PUIG-REIG

MARIA MANZANARES ZAMORA

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

