Necrològiques del 7 de març del 2026
Regió7
MONISTROL
EUSTAQUIA GÁLVEZ MARTIN
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Montserrat.
CASTELLGALÍ
JOAN SARRI PUJOL
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Castellgalí.
MANRESA
PERE LLORENS BUSQUETS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
MONTSERRAT RIU BARDÉS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església del Sagrat Cor.
BERGA
MERCÈ TRAVÉ GUILAÑÀ
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.
PUIG-REIG
MARIA MANZANARES ZAMORA
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
