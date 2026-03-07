Necrològiques del diumenge 8 de març de 2026
Igualada
MÁXIMA SALCEDO SANTANO
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Manresa
JOSEP GRAU VILA
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora.
REMEDIOS BLANQUE BLANQUE
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 el migdia, al tanatori de Mémora.
Moià
JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Montserrat d’Àltima, a Manresa.
Súria
ISABEL PARDILLO RUIZ
Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Súria.
