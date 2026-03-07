Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del diumenge 8 de març de 2026

Necrològiques

Igualada

MÁXIMA SALCEDO SANTANO

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Manresa

JOSEP GRAU VILA

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora.

REMEDIOS BLANQUE BLANQUE

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 el migdia, al tanatori de Mémora.

Moià

JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Montserrat d’Àltima, a Manresa.

Súria

ISABEL PARDILLO RUIZ

Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Súria.

TEMES

