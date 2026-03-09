Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 10 de març de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

MANRESA

DOLORES SOLDEVILA MATAMALA

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

MARIA VILADROSA BARBA

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

IGUALADA

JOSE MARIA ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

COPONS

MARIA PUJABET ROCA

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

Notícies relacionades

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
  2. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  3. La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
  4. Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
  5. Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
  6. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  7. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  8. Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona

Necrològiques del 10 de març de 2026

Necrològiques del 10 de març de 2026

Un cotxe es precipita des d’un desnivell davant dels pisos ViuB2 d’Igualada

Un cotxe es precipita des d’un desnivell davant dels pisos ViuB2 d’Igualada

Adrià Lou i Martí Escriu es proclamen campions d’Espanya sub-14

Adrià Lou i Martí Escriu es proclamen campions d’Espanya sub-14

El govern en minoria de Berga posa en marxa la negociació d'un pressupost a les portes de les eleccions

El govern en minoria de Berga posa en marxa la negociació d'un pressupost a les portes de les eleccions

Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres

Docents del Bages anuncien talls de carrers i carreteres aquest dimecres

ERC se solidaritza amb Junts per l’atac a la seva seu durant la manifestació del 8-M, a Manresa

ERC se solidaritza amb Junts per l’atac a la seva seu durant la manifestació del 8-M, a Manresa

El G7 afirma estar "preparat" per alliberar reserves de petroli per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà

El G7 afirma estar "preparat" per alliberar reserves de petroli per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà

Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa

Les obres de millora del ferm a l'N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya seran enllestides abans de Setmana Santa
Tracking Pixel Contents