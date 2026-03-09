Necrològiques del 10 de març de 2026
Regió7
Manresa
MANRESA
DOLORES SOLDEVILA MATAMALA
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
MARIA VILADROSA BARBA
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
IGUALADA
JOSE MARIA ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
COPONS
MARIA PUJABET ROCA
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
