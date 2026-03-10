Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de març del 2026

JUANA RAMÍREZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

MARIA FÀBREGA CABANES

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cererols.

CASTELLGALÍ

MARIA DOLORS FERRÉ VILALTA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

CERCS

JOSEP PUJOL CIRERA (EL CINTET)

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jordi.

BERGA

MOISÈS PONS FORNELL

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CASSERRES

LLUÍS JORDANA VILAMALA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Casserres.

IGUALADA

RAFAEL OCAÑA PARRA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JORDI ENRICH HOJA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

