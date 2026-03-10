Necrològiques de l'11 de març del 2026
Regió7
MANRESA
JUANA RAMÍREZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
MARIA FÀBREGA CABANES
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cererols.
CASTELLGALÍ
MARIA DOLORS FERRÉ VILALTA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
CERCS
JOSEP PUJOL CIRERA (EL CINTET)
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Jordi.
BERGA
MOISÈS PONS FORNELL
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CASSERRES
LLUÍS JORDANA VILAMALA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Casserres.
IGUALADA
RAFAEL OCAÑA PARRA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JORDI ENRICH HOJA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
