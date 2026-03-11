Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 12 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

JORDI VACA CASTELLANO

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MIGUEL PLANAS ROVIRA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JULIAN GARCÍA RASO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

MANUEL LEDESMA MARTÍN

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTONIA RAMOS PEÑA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

ROSA SALA RAGUES

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

PUIG-REIG

JOSE VICENTE GÓMEZ FUENTES. Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

CERCS

EUFRASIO MILLÁN HIDALGO

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Cercs.

IGUALADA

LAIA CASAJUANA FERNÁNDEZ

Ha mort als 7 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA PÉREZ REYES

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

