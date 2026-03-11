Necrològiques del 12 de març del 2026
Regió7
MANRESA
JORDI VACA CASTELLANO
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MIGUEL PLANAS ROVIRA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JULIAN GARCÍA RASO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
MANUEL LEDESMA MARTÍN
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori d’Artés.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTONIA RAMOS PEÑA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.
ROSA SALA RAGUES
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
PUIG-REIG
JOSE VICENTE GÓMEZ FUENTES. Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
CERCS
EUFRASIO MILLÁN HIDALGO
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Cercs.
IGUALADA
LAIA CASAJUANA FERNÁNDEZ
Ha mort als 7 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA PÉREZ REYES
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
