Necrològiques del 13 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

AMPARO GAYA DÍEZ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de sant Josep.

SANTPEDOR

JOSÉ HERRERA RAMOS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Santpedor.

SANT FRUITÓS DE BAGES

JOSÉ SABARIEGO SÁNCHEZ

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

GRACIA EGEA GARCÍA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Àltima de Sant Boi de Llobregat.

IGUALADA

AMADEO ALAMILLO NUNCIO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JORDI ROMEU SOLÉ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TOMÀS SOLER CANTÓ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 3 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA DOLORS RUBIÓ TRULLS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CONSUELO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

