Necrològiques del 13 de març del 2026
Regió7
MANRESA
AMPARO GAYA DÍEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de sant Josep.
SANTPEDOR
JOSÉ HERRERA RAMOS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Santpedor.
SANT FRUITÓS DE BAGES
JOSÉ SABARIEGO SÁNCHEZ
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
GRACIA EGEA GARCÍA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Àltima de Sant Boi de Llobregat.
IGUALADA
AMADEO ALAMILLO NUNCIO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JORDI ROMEU SOLÉ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TOMÀS SOLER CANTÓ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 3 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA DOLORS RUBIÓ TRULLS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CONSUELO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
