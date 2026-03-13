Necrològiques del 14 de març del 2026

MANRESA

JUANILLO GÁLVEZ GUERRERO

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Montserrat.

MARIA COTS MERCADAL

NAVÀS

JOAN LLADÓ GRÍFOL

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Navàs.

SÚRIA

PABLO BUSTAMANTE PÉREZ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.

CARDONA

BENITA ÁLVAREZ SALAET

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de la Coromina.

NAVARCLES

DOLORES GONZÁLEZ MENDEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Navarcles.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

RAMON ORRIOLS PAUTAS

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.

BERGA

JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Notícies relacionades

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

