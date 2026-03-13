Necrològiques del 14 de març del 2026
Regió7
MANRESA
JUANILLO GÁLVEZ GUERRERO
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Montserrat.
MARIA COTS MERCADAL
NAVÀS
JOAN LLADÓ GRÍFOL
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Navàs.
SÚRIA
PABLO BUSTAMANTE PÉREZ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.
CARDONA
BENITA ÁLVAREZ SALAET
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de la Coromina.
NAVARCLES
DOLORES GONZÁLEZ MENDEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Navarcles.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
RAMON ORRIOLS PAUTAS
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
BERGA
JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
