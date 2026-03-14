Necrològiques del 15 de març de 2026

MANRESA

MANRESA

MARIA COTS MERCADAL

Ha mort als 99 anys. El funeral és aquest diumenge a les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria de la Seu.

ALEJANDRO JESÚS CARRIÓN GONZÁLEZ

Ha mort als 89 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Sagrada Família.

FERMÍN TORRES SOLER

Ha mort als 88 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.

CARMEN PELÁEZ MUÑOZ

Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

MARILÚ GUIMARAES VIEIRA

Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 5 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

DELFINA BAGÁN GUILLAMÓN

Ha mort als 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí a la parròquia Sant Cristòfol.

CASTELLGALÍ

SALVA VIVES DUARRI

Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a la 1 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JOSE LUIS DOMÍNGUEZ BREGANCIANO

Ha mort als 65 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 1/4 d’1 del migdia a la parròquia de Guardiola de Berguedà.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ESTEBAN RODRÍGUEZ GÁMEZ

Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

