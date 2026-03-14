Necrològiques del 15 de març de 2026
Redacció
MANRESA
MARIA COTS MERCADAL
Ha mort als 99 anys. El funeral és aquest diumenge a les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria de la Seu.
ALEJANDRO JESÚS CARRIÓN GONZÁLEZ
Ha mort als 89 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Sagrada Família.
FERMÍN TORRES SOLER
Ha mort als 88 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.
CARMEN PELÁEZ MUÑOZ
Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
MARILÚ GUIMARAES VIEIRA
Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 5 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
DELFINA BAGÁN GUILLAMÓN
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí a la parròquia Sant Cristòfol.
CASTELLGALÍ
SALVA VIVES DUARRI
Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a la 1 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JOSE LUIS DOMÍNGUEZ BREGANCIANO
Ha mort als 65 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 1/4 d’1 del migdia a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ESTEBAN RODRÍGUEZ GÁMEZ
Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
