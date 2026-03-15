Necrològiques 16 de març de 2026

Necrològiques

MARIA CARMEN QUEVEDO SEUBА

Ha mort als 74 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a la Sala Montserrat del tanatori Àltima.

JAUME SENSAT PASET

Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

JOAN SUBIRÀ COLILLES

Ha mort als 54 anys. El funeral és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’església parroquial de Sant Sadurní.

FONOLLOSA

JAUME BIOSCA VALL

Ha mort als 91 anys. El funeral és aquest dilluns a les 12 del migdia a la parròquia Santa Maria de Camps.

GIRONELLA

MARIA FARRÉ BORRULL

Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a Viladomiu Nou.

BERGA

ROSA MACARRO VELAS

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JESÚS MARTÍNEZ VILABOA

Ha mort als 79 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de la Soledat.

RAMON FONT TARRIDA

Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

CLARIANA DE CARDENER

JOAN LLUÍS VILA BELLA

Ha mort als 47 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a Santa Maria del Miracle.

PUIGCERDÀ

ANTÒNIA MONTES CASTILLO

Ha mort als 90 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’església Sant Domènec.

SEU D'URGELL

MARIA LLUÏSA PORTELLA MUR

La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la catedral de Santa Maria d’Urgell.

