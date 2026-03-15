Necrològiques 16 de març de 2026
MANRESA
MARIA CARMEN QUEVEDO SEUBА
Ha mort als 74 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a la Sala Montserrat del tanatori Àltima.
JAUME SENSAT PASET
Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
JOAN SUBIRÀ COLILLES
Ha mort als 54 anys. El funeral és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’església parroquial de Sant Sadurní.
FONOLLOSA
JAUME BIOSCA VALL
Ha mort als 91 anys. El funeral és aquest dilluns a les 12 del migdia a la parròquia Santa Maria de Camps.
GIRONELLA
MARIA FARRÉ BORRULL
Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a Viladomiu Nou.
BERGA
ROSA MACARRO VELAS
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JESÚS MARTÍNEZ VILABOA
Ha mort als 79 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 12 del matí a la parròquia de la Soledat.
RAMON FONT TARRIDA
Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
CLARIANA DE CARDENER
JOAN LLUÍS VILA BELLA
Ha mort als 47 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a Santa Maria del Miracle.
PUIGCERDÀ
ANTÒNIA MONTES CASTILLO
Ha mort als 90 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’església Sant Domènec.
SEU D'URGELL
MARIA LLUÏSA PORTELLA MUR
La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la catedral de Santa Maria d’Urgell.