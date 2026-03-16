Necrològiques del 17 de març del 2026
Regió7
SÚRIA
ROSA MARIA EGEA MARTÍNEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANA CHECA GARCIA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
NÚRIA BADIA CASALS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
BERGA
JUAN MÉNDEZ LÓPEZ
Ha mort als 87 anys. La vetlla tindrà lloc avui, d’11 a 1 del migdia.
IGUALADA
ROSA PUIG ROSELL
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
QUIM TEIXIDÓ MORA
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOAN VICTORI BENEYTO
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
GASPAR TOMÀS BRU
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
