Necrològiques del 19 de març de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

MANRESA

ANNA BERENGUER CASAS

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Crist Rei.

ISI GONZÁLEZ MUÑOZ

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.

NAVARCLES

ANGELA SUBIRANA VILA

Ha mort als 103 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’església.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ENCARNACIÓN PORTILLO VÁZQUEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.

CARDONA

ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JOSÉ FREITAS PAZ

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’11 del matí a la parròquia.

LA POBLA DE LILLET

ROSA CARO CÁRDENAS

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia.

SOLSONA

EMILIA CASES COLELL

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la catedral.

IGUALADA

ISIDORO DÍAZ HONTANA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

NARCÍS SELVA MULLERA

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

