Necrològiques del 19 de març de 2026
Regió7
MANRESA
ANNA BERENGUER CASAS
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Crist Rei.
ISI GONZÁLEZ MUÑOZ
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
NAVARCLES
ANGELA SUBIRANA VILA
Ha mort als 103 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’església.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ENCARNACIÓN PORTILLO VÁZQUEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.
CARDONA
ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JOSÉ FREITAS PAZ
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’11 del matí a la parròquia.
LA POBLA DE LILLET
ROSA CARO CÁRDENAS
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la parròquia.
SOLSONA
EMILIA CASES COLELL
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la catedral.
IGUALADA
ISIDORO DÍAZ HONTANA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
NARCÍS SELVA MULLERA
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
