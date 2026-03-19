Necrològuiques del 20 de març del 2026

Necrològiques

Regió7

MANRESA

LUPE MARCE UBASOS

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.

MERCÈ MARTA HERRERO

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

JOSEP FORNELL COMAPOSADA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Viladordis.

RAMON LARROYA FOLCH

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

ESTEVE OLIVELLA SERRA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

MARIA ROSA ESTRUCH PORTELL

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

NAVARCLES

JOAN ISANTA FARRAS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Navarcles.

IGUALADA

IGNASIO SÁNCHEZ CANDELAS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CARLOS PUGA SABIO

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

