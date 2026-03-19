Necrològuiques del 20 de març del 2026
Regió7
MANRESA
LUPE MARCE UBASOS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.
MERCÈ MARTA HERRERO
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
JOSEP FORNELL COMAPOSADA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Viladordis.
RAMON LARROYA FOLCH
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
ESTEVE OLIVELLA SERRA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
MARIA ROSA ESTRUCH PORTELL
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
NAVARCLES
JOAN ISANTA FARRAS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Navarcles.
IGUALADA
IGNASIO SÁNCHEZ CANDELAS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CARLOS PUGA SABIO
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos