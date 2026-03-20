Necrològiques del 21 de març del 2026
Regió7
MANRESA
ENRIC FREIXA CASABÓN
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
CLARA RIVERA ALAYA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
JOSÉ MANUEL GUIRADO GÓMEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MIQUEL GIL LLORACH
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, 3/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
REGINA CARULLA COSTA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
