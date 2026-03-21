Necrològiques del 22 de març de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Manresa

MANRESA

ENCARNA RUIZ POLAINO

Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA CARME PLAZA GARCÍA

Ha mort als 74 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

MOIÀ

MARIA MERCEDES NOLLA TURUGUET

Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia Santa Maria.

NAVÀS

MARIA COMERMA FÀBREGAS

Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 10 del matí a la parròquia Sagrada Família.

IGUALADA

IVAN PICÓ LORA

Ha mort als 44 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 9 del matí al crematori d’Igualada.

MARIA GUDAYOL PRAT

Ha mort als 83 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 9 del matí a l’ermita de Sant Julià de Les Alzinetes.

CAPELLADES

MARIA XAUS FORCADELL

Ha mort als 90 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la parròquia Santa Maria Capellades.

SANT PERE SALLAVINERA

MARIA TERESA FERRER MAS

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí a la parròquia Sant Pere Sallavinera.

Necrològiques del 22 de març de 2026

Necrològiques del 22 de març de 2026

Tracking Pixel Contents