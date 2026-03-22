Necrològiques del 23 de març de 2026

MANRESA

ADELA HERNÁNDEZ BLANQUEZ

Ha mort als 76 anys. La cerimònia és avui a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

ANDREU CATLLÀ CASALS

Ha mort als 85 anys. La cerimònia és avui a les 10 del matí a la parròquia Sagrada Família.

MELCIOR BESA COLLDELRRAM

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí al tanatori de Navàs.

IGUALADA

PILAR ROVIRA VILÀ

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

MARIA ARREDONDO OLIVA

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

TORRE DE CLARAMUNT

MERCEDES AGUILERA PRADOS

Ha mort als 87 anys. La cerimònia és avui a les 4 de la tarda a la parròquia la Torre de Claramunt.

PUIG-REIG

BENITA PLANA MACIÀ

Ha mort als 62 anys. La cerimònia és avui a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Puig-reig.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

MANEL DALMASES VILA

Ha mort als 93 anys.

LA SEU D'URGELL

MARIA ROSA BLASI PALAU

Ha mort als 88 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí a la catedral de la Seu d’Urgell.

