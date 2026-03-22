Necrològiques del 23 de març de 2026
Redacció
MANRESA
ADELA HERNÁNDEZ BLANQUEZ
Ha mort als 76 anys. La cerimònia és avui a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
ANDREU CATLLÀ CASALS
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és avui a les 10 del matí a la parròquia Sagrada Família.
MELCIOR BESA COLLDELRRAM
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí al tanatori de Navàs.
IGUALADA
PILAR ROVIRA VILÀ
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
MARIA ARREDONDO OLIVA
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és avui a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
TORRE DE CLARAMUNT
MERCEDES AGUILERA PRADOS
Ha mort als 87 anys. La cerimònia és avui a les 4 de la tarda a la parròquia la Torre de Claramunt.
PUIG-REIG
BENITA PLANA MACIÀ
Ha mort als 62 anys. La cerimònia és avui a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Puig-reig.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
MANEL DALMASES VILA
Ha mort als 93 anys.
LA SEU D'URGELL
MARIA ROSA BLASI PALAU
Ha mort als 88 anys. La cerimònia és avui a les 11 del matí a la catedral de la Seu d’Urgell.
