Necrològiques del 24 de març de 2026
Regió7
MANRESA
MANEL RODRÍGUEZ LAZCORRETA
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
NAVARCLES
ÀNGELA GÓMEZ FUENTES
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.
IGUALADA
PAQUITA SERRANO GARCÉS
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
JOSÉ ROMERO TORRES
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
KICA ORTEGA AMARO
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
