Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Casa de les HortesAl·lèrgies a ManresaJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de ManresaRenda 2025Julia Otero
instagramlinkedin

Necrològiques del 24 de març de 2026

Regió7

Manresa

MANRESA

MANEL RODRÍGUEZ LAZCORRETA

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.

NAVARCLES

ÀNGELA GÓMEZ FUENTES

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.

IGUALADA

PAQUITA SERRANO GARCÉS

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

JOSÉ ROMERO TORRES

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

KICA ORTEGA AMARO

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
