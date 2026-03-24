Necrològiques del 25 de març de 2026
Regió7
Manresa
MANRESA
MAGDALENA VIDAL CLARA
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
NAVARCLES
ROGER YÉLAMOS ZAYAS
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
PUIGCERDÀ
CLEMEN GUARDIOLA MOLINER
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec.
IGUALADA
JAVIER GALLEGO MONTERO
Ha mort als 56 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
