Necrològiques del 26 de març de 2026
MANRESA
ROSER MARSINYACH DALMASES
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
XENXO ALGUACIL CACHO
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
NAVARCLES
ROSARIO BORREGO GAMEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a 2/4 de sis de la tarda, a la parròquia.
SALLENT
JORDI SANT CALMET
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
BALSARENY
ANTONIO SORROCHE GUIRADO
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
PUIG-REIG
MARIA GODOY PASCUAL
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia.
LA POBLA DE LILLET
CRISTINA ROTLLANT LORENT
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
PUIGCERDÀ
FERNANDO BARCONS MIRANGELS
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Domènec.
CAPELLADES
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ URREA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
CARME
EMÍLIA FARRÉS PONT
Ha mort als 105 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Martí.
JOSEP GARCÍA ESCORIHUELA
Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Martí.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
