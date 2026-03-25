Necrològiques del 26 de març de 2026

Necrològiques

Necrològiques

ROSER MARSINYACH DALMASES

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

XENXO ALGUACIL CACHO

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

NAVARCLES

ROSARIO BORREGO GAMEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a 2/4 de sis de la tarda, a la parròquia.

SALLENT

JORDI SANT CALMET

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

BALSARENY

ANTONIO SORROCHE GUIRADO

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

PUIG-REIG

MARIA GODOY PASCUAL

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia.

LA POBLA DE LILLET

CRISTINA ROTLLANT LORENT

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

PUIGCERDÀ

FERNANDO BARCONS MIRANGELS

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Domènec.

CAPELLADES

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ URREA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

CARME

EMÍLIA FARRÉS PONT

Ha mort als 105 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Martí.

JOSEP GARCÍA ESCORIHUELA

Ha mort als 60 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Martí.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Necrològiques del 26 de març de 2026

Necrològiques del 26 de març de 2026

