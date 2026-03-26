Necrològiques del 27 del març de 2026

MARIA ANTONIA FORTE GUTIÉRREZ

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

MARIA ISABEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ

Ha mort als 67 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

NAVARCLES

ALICIA TOLEDO GARCÍA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori.

BERGA

MARIA CASADESÚS TORNER

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Valldan.

PUIG-REIG

JOSEP SOLDEVILA COMA

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia.

IGUALADA

MERCÈ TORRENTS ROCA

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sagrada Família.

CAPELLADES

MARIA HEREDIA MONJE

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10, a la parròquia de Santa Maria.

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ URREA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

