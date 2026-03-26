Necrològiques del 27 del març de 2026
Regió7
MANRESA
MARIA ANTONIA FORTE GUTIÉRREZ
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
MARIA ISABEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Ha mort als 67 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
NAVARCLES
ALICIA TOLEDO GARCÍA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori.
BERGA
MARIA CASADESÚS TORNER
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Valldan.
PUIG-REIG
JOSEP SOLDEVILA COMA
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia.
IGUALADA
MERCÈ TORRENTS ROCA
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sagrada Família.
CAPELLADES
MARIA HEREDIA MONJE
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10, a la parròquia de Santa Maria.
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ URREA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
