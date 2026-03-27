Necrològiques del 28 de març de 2026
Regió7
Manresa
MANRESA
FRANCISCO MASACHS MAS
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
FRANCISCO MORALES QUIÑONES
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sagrada Família.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA TERESA ALEGRE LAPEDRA
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori.
BERGA
NEUS CLOTET PONS
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
VICENÇ RUMBO RIBOLLEDA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
