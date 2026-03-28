Necrològiques del 29 de març de 2026
Redacció
MANRESA
MARIA VICTÒRIA CAELLAS JUNYENT
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la Sala Montserrat del Tanatori Altima.
ANA BLANCO RACERO
Ha mort als 97 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
PEPITA MARIANO PASTOR
Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia Sant Sadurní de Salelles.
SOLSONA
MARIA GUIXÉ MUNTADA
Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 3/4 de 10 del matí a la Catedral de Solsona.
CAPELLADES
JOAN FERRER CASULLERAS
Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia Santa Maria Capellades.
LA SEU D'URGELL
CECI PASCUET PALLEROLA
Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la catedral de la Seu d’Urgell.
