Necrològiques del 29 de març de 2026

MARIA VICTÒRIA CAELLAS JUNYENT

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la Sala Montserrat del Tanatori Altima.

ANA BLANCO RACERO

Ha mort als 97 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

PEPITA MARIANO PASTOR

Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia Sant Sadurní de Salelles.

SOLSONA

MARIA GUIXÉ MUNTADA

Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 3/4 de 10 del matí a la Catedral de Solsona.

CAPELLADES

JOAN FERRER CASULLERAS

Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia Santa Maria Capellades.

LA SEU D'URGELL

CECI PASCUET PALLEROLA

Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la catedral de la Seu d’Urgell.

