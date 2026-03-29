Necrològiques del 30 de març de 2026
Redacció
MANRESA
MARIA LOURDES EROLES MONELL
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
ÁNGELES ORDOÑO RODRÍGUEZ
Ha mort als 77 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 11 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
GLORIA GÓMEZ NOHALES
Ha mort als 92 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
MONISTROL DE CALDERS
ANTONIOS TZOUMARAS
Ha mort als 82 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 12 del migdia a la parròquia Sant Feliu.
IGUALADA
CRISTINA SEGURA BADIA
Ha mort als 83 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
SOLSONA
MARIA ROSA COROMINES VILÀ
Ha mort als 88 anys. La cerimònia és aqust dilluns a 3/4 de 10 del matí a la catedral de Santa Maria de Solsona.
L'ESPUNYOLA
RAMON CANUDAS MARSINYAC
Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aqust dilluns a les 9 del matí a l’església de Casserres.
