Necrològiques del 31 de març del 2026
Regió7
NAVÀS
MARIA SENSADA SANMIQUEL
Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SALLENT
JOSE OJEDA CUEVAS
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
SOLSONA
MIGUEL ÁNGEL SANCES MURCIA
Ha mort als 45 anys.
OLIUS
LUIS CARO ALABARCE
Ha mort als 70 anys.
RINER
ANTONI CASAS BESORA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al santuari del Miracle.
BERGA
LLUÍS ARMENGOU PIÑOL
Ha mort als 67 anys.
JUAN GIMÉNEZ VIVANCOS
Ha mort als 82 anys.
TOMÁS ARIZA GIMÉNEZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
EMILI ALTARRIBA NOGUERA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
ANTÒNIA MESTRES VALLS
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Necrològiques del 30 de març de 2026