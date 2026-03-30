Necrològiques del 31 de març del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

NAVÀS

MARIA SENSADA SANMIQUEL

Ha mort als 100 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

SALLENT

JOSE OJEDA CUEVAS

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

MIGUEL ÁNGEL SANCES MURCIA

Ha mort als 45 anys.

OLIUS

LUIS CARO ALABARCE

Ha mort als 70 anys.

RINER

ANTONI CASAS BESORA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al santuari del Miracle.

BERGA

LLUÍS ARMENGOU PIÑOL

Ha mort als 67 anys.

JUAN GIMÉNEZ VIVANCOS

Ha mort als 82 anys.

TOMÁS ARIZA GIMÉNEZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

EMILI ALTARRIBA NOGUERA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

ANTÒNIA MESTRES VALLS

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

