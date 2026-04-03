Necrològiques del 4 d'abril del 2026

Necrològiques

Necrològiques

MANRESA

MARIA DOLORS GARRIGA ESPINAL.

Ha mort als 93 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.

Maria Dolors Garriga Espinal

Maria Dolors Garriga Espinal / rg7

SABINO SÁNCHEZ MARÍN.

Ha mort als 94 anys. El funeral és aquest dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori nou.

GLÒRIA RIERA FRANCH

Ha mort als 96 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

Glòria Riera Franch

Glòria Riera Franch / RG7

SANT VICENÇ DE CASTELLET

CLEMENTE MARTÍN SERRA

Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial.

SOLSONA

JOAN VANTOLRA VILA. Ha mort als 87 anys. No se celebra funeral.

IGUALADA

ADELINA CULLERÉS RUBIO. Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la Basílica de Santa Maria.

MARIA TERESA JUBERT BERTRAN. Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 10 del matí, a la Basílica de Santa Maria.

AVINYÓ

LAURA NIETO LÓPEZ. Ha mort als 96 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia Sant Joan.

