Necrològiques del 4 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA DOLORS GARRIGA ESPINAL.
Ha mort als 93 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.
SABINO SÁNCHEZ MARÍN.
Ha mort als 94 anys. El funeral és aquest dissabte, a la 1 del migdia, al tanatori nou.
GLÒRIA RIERA FRANCH
Ha mort als 96 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
CLEMENTE MARTÍN SERRA
Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial.
SOLSONA
JOAN VANTOLRA VILA. Ha mort als 87 anys. No se celebra funeral.
IGUALADA
ADELINA CULLERÉS RUBIO. Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la Basílica de Santa Maria.
MARIA TERESA JUBERT BERTRAN. Ha mort als 92 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 10 del matí, a la Basílica de Santa Maria.
AVINYÓ
LAURA NIETO LÓPEZ. Ha mort als 96 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la Parròquia Sant Joan.
Subscriu-te per seguir llegint
