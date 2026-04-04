Necrològiques del 5 d'abril de 2026
Manresa
MANRESA
PEPITA JAUREGUI HERNÁDEZ
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és avui a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
ASSUMPCIÓ SOLÀ FARRE
SANTPEDOR
MARCOS DIEGO RUIZ CAÑADAS
Ha mort als 51 anys. La cerimònia és avui a les 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
MARIA RODRIGUEZ RACERO
Ha mort als 89 anys. La cerimònia és avui a les 9 del matí a la parròquia de Navarcles.
VILANOVA DEL CAMÍ
FRANCISCO GRAÑÓ MATEO
Ha mort als 90 anys. La cerimònia és avui a 2/4 de 2 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
CATALINA ACEDO SÁNCHEZ
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és avui a 2/4 d’1 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
