Necrològiques del 6 de març de 2026

ASSUMPCIÓ SOLÀ FARRÉ

Ha mort als 98 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.

SALVADOR CREUS OLIVER / RG7

NAVÀS

MARIA CINCA BADIA

Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí al tanatori de Sallent.

COLLSUSPINA

MARIA NEUS CANALS COLL

Ha mort als 70 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a la parròquia Santa Maria dels Socors.

SANT JOAN DE VILATORRADA

CHARI CORRAL AGUILERA

Ha mort als 76 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

MARGARET MOGENDORF SCHARLACH

Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

MARIA ROSA BRU FARRIOL

Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

PATRICIO PARRA HERNÁNDEZ

Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest dilluns a la 1 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ

ENCARNACIÓN AGUILERA RUBIO

Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

