Necrològiques del 6 de març de 2026
Regió7
MANRESA
ASSUMPCIÓ SOLÀ FARRÉ
Ha mort als 98 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
SALVADOR CREUS OLIVER
NAVÀS
MARIA CINCA BADIA
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí al tanatori de Sallent.
COLLSUSPINA
MARIA NEUS CANALS COLL
Ha mort als 70 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a la parròquia Santa Maria dels Socors.
SANT JOAN DE VILATORRADA
CHARI CORRAL AGUILERA
Ha mort als 76 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
MARGARET MOGENDORF SCHARLACH
Ha mort als 93 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
MARIA ROSA BRU FARRIOL
Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
PATRICIO PARRA HERNÁNDEZ
Ha mort als 84 anys. La cerimònia és aquest dilluns a la 1 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
ENCARNACIÓN AGUILERA RUBIO
Ha mort als 91 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
