Necrològiques del 7 d'abril de 2026

MANRESA

MARIA ÀNGELA PRAT VENTURA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

NAVARCLES

MARIA GALERA GALERA

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

BERGA

DOLORS GARRIDO AMELA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia.

GIRONELLA

JORDI CAMPRUBÍ PORTA

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Cal Bassacs.

LLÍVIA

JÚLIA PUBILL BASAGAÑAS

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda a l’església de Nostra Senyora dels Àngels.

IGUALADA

ISMENIA MONTAÑEZ VILLAMIZAR

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

ANA CASTELLANO UCEDA

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

