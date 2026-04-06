Necrològiques del 7 d'abril de 2026
Regió7
MANRESA
MARIA ÀNGELA PRAT VENTURA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
NAVARCLES
MARIA GALERA GALERA
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
BERGA
DOLORS GARRIDO AMELA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Santa Eulàlia.
GIRONELLA
JORDI CAMPRUBÍ PORTA
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Cal Bassacs.
LLÍVIA
JÚLIA PUBILL BASAGAÑAS
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda a l’església de Nostra Senyora dels Àngels.
IGUALADA
ISMENIA MONTAÑEZ VILLAMIZAR
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
ANA CASTELLANO UCEDA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
