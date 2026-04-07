Necrològiques del 8 d'abril del 2026
Regió7
ARTÉS
JAUME VILARASAU VIDAL
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
MANRESA
PILAR PRAT SABRIÀ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
SANTA MARIA D’OLÓ
QUIRZE ANTONELL BERENGUERAS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Oló.
IGUALADA
MARIA ÁNGELES ROMÁN VÁZQUEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al Cementiri Vell d’Igualada.
FELIPE ROSAS RISCO
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
RAFAEL BRAVO AGUILAR
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.