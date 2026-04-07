Necrològiques del 8 d'abril del 2026

ARTÉS

JAUME VILARASAU VIDAL

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

MANRESA

PILAR PRAT SABRIÀ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

SANTA MARIA D’OLÓ

QUIRZE ANTONELL BERENGUERAS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Oló.

IGUALADA

MARIA ÁNGELES ROMÁN VÁZQUEZ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al Cementiri Vell d’Igualada.

FELIPE ROSAS RISCO

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

RAFAEL BRAVO AGUILAR

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

