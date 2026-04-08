Necrològiques del 9 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
JOSEFA SANZ PLUMED
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Mare de Déu del Roser.
BERGA
ISABEL CARDONA MARTÍNEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
KIKO PRIEGO PRIEGO
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ISABEL JUVÉ FONTOBA
Ha mort als 39 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre