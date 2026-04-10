Necrològiques de l'11 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
DOLORS ROSIÑOL COROMINAS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MONTSERRAT BASAS SOLE
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
EL PONT DE VILOMARA
FRANCISCA CALLEJA RAMOS
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SOLSONA
JAUME VANTOLRA DURAN
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori municipal de Solsona.
LA SEU D’URGELL
PILAR MURCIA RUANO
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Les Magnòlies de la Seu d’Urgell.
PUIGCERDÀ
MARIA ROSA GRAU GRAU
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
LA COMA i LA PEDRA
JOSEP RIU SABATA
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de La Coma.
SANT MARTÍ DE TOUS
JULIANA CASTELLANO CAMPO
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Tous.
