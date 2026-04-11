Necrològiques del 12 d'abril de 2026
Regió7
MANRESA
MARIA ANTONIA MARTÍNEZ DASVEUS
Ha mort als 78 ays. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
ELVIRA PUEYO GASPÀ
Ha mort als 88 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la Basílica Santa Maria de la Seu.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
FERNANDO PÉREZ ARRIAGA
Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge 3/4 de 4 de la tarda al tanatori Bages Sud d’Àltima.
SALLENT
JOSÉ GONFAUS SERRA
Ha mort als 76 ays. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la parròquia Santa Maria de Sallent.
MOIÀ
IGNACIO REDONDO VERA
Ha mort als 82 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Moià.
NAVÀS
BENITA CLOTET JUBANY
Ha mort als 103 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia Sagrada Família.
PUIG-REIG
PASTORA SOSA TRIGO
Ha mort als 89 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
BLAS MORENO ASTASIO
Ha mort als 69 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
LA SEU D’URGELL
ROSA BARRAL JORDI
Ha mort als 101 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a l’església Santa Magdalena.
