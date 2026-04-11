Necrològiques del 12 d'abril de 2026

MARIA ANTONIA MARTÍNEZ DASVEUS

Ha mort als 78 ays. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.

ELVIRA PUEYO GASPÀ

Ha mort als 88 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la Basílica Santa Maria de la Seu.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

FERNANDO PÉREZ ARRIAGA

Ha mort als 72 anys. La cerimònia és aquest diumenge 3/4 de 4 de la tarda al tanatori Bages Sud d’Àltima.

SALLENT

JOSÉ GONFAUS SERRA

Ha mort als 76 ays. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la parròquia Santa Maria de Sallent.

MOIÀ

IGNACIO REDONDO VERA

Ha mort als 82 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Moià.

NAVÀS

BENITA CLOTET JUBANY

Ha mort als 103 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia Sagrada Família.

PUIG-REIG

PASTORA SOSA TRIGO

Ha mort als 89 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

BLAS MORENO ASTASIO

Ha mort als 69 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

LA SEU D’URGELL

ROSA BARRAL JORDI

Ha mort als 101 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia a l’església Santa Magdalena.

