Necrològiques del 13 d'abril de 2026
Redacció
VALLS DE TORROELLA
MATILDE CASTELLÀ PERAMIQUEL
Ha mort als 87 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’església Sagrat Cor.
LA POBLA DE LILLET
MARIA TORNER SAUS
Ha mort als 100 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de La Pobla de Lillet.
IGUALADA
SALVADOR FILLAT BLANCH
Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
ISABEL BARTROLÍ NAVASCUES
Ha mort als 86 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de funerària Anoia.
MARIA ARNÁN MUÑOZ
Ha mort als 69 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
CAPELLADES
MARIA CARME ROCA CARDÚS
Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria Capellades.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ASCENSIÓN MAHUGO CASTUERA
Ha mort 87 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.
FREIXINET
MAAMPARO MONRABAL ESPARCIA
Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’església de Freixinet.
