Necrològiques del 13 d'abril de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Manresa

VALLS DE TORROELLA

MATILDE CASTELLÀ PERAMIQUEL

Ha mort als 87 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’església Sagrat Cor.

LA POBLA DE LILLET

MARIA TORNER SAUS

Ha mort als 100 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de La Pobla de Lillet.

IGUALADA

SALVADOR FILLAT BLANCH

Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

ISABEL BARTROLÍ NAVASCUES

Ha mort als 86 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de funerària Anoia.

MARIA ARNÁN MUÑOZ

Ha mort als 69 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.

CAPELLADES

MARIA CARME ROCA CARDÚS

Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria Capellades.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ASCENSIÓN MAHUGO CASTUERA

Ha mort 87 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori de funerària Anoia.

FREIXINET

MAAMPARO MONRABAL ESPARCIA

Notícies relacionades

Ha mort als 95 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 11 del matí a l’església de Freixinet.

