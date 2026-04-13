Necrològiques del 14 d'abril del 2026

SOLSONA

EVA GUERRERO CASTILLO

Ha mort als 53 anys. El funeral se celebrarà aquest dimarts a les 11 del migdia a la catedral de Solsona.

CAL ROSAL

ENCARNACIÓ GUITART ARMENGOU

Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquest dimarts a 2/4 d’11 del matí a la parròquia de Cal Rosal.

BERGA

MONTSERRAT PUJOLS RIERA

Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà aquest dimarts a les 5 de la tarda a la residència Nostra Senyora de Queralt.

LA POBLA DE CLARAMUNT

JOSEP GIBERT SAGRISTÀ

Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aqyest dimarts a les 4 de la tarda a la parròquia de La Pobla de Claramunt.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

JOSEP MARIA REGORDOSA FERRER

Ha mort als 80 anys. El funeral se celebrarà aquest dimarts a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

