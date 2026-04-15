Necrològiques del 16 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
MARI CARMEN GÓMEZ GONZÁLEZ
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOAN IGNASI TARRES CATULI
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SÍLVIA FLOTATS GINER
Ha mort als 57 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de latarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS
DIMAS GARCÍA AYALA
Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.
SÚRIA
PEPITA GUERRERO SABIO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Súria.
NAVARCLES
MARIA PADRÓ TATJER
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Navarcles.
SOLSONA
JOAN SANTAEULÀRIA VILA
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a Sant Climent de la Selva de Navès.
BERGA
MANEL MORA RECHE
Ha mort als 74 anys. La vetlla al tanatori Ferran de Berga serà de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
CAPELLADES
ISABEL SÁNCHEZ MARTOS
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades. id
