Necrològiques del 17 d'abril del 2026
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANA CHECA GARCÍA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Vicenç de Castellet.
BERGA
GEORGINA ALSINA ORIOLA
Ha mort als 82 anys.
IGUALADA
BARTOMEU ALEMANY ROCA
Ha mort als 92. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Santa Coloma de Queralt.
