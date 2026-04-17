Necrològiques del dissabte 18 d'abril del 2026
MANRESA
KOJO EGER
Ha mort a l’edat de 50 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte a les 12 h a la Sala Montserrat del tanatori Àltima.
BERGA
JORDI GARRIGA ORRIT
Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 17.30 h a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan.
BAGÀ
ROSER PUIG VAQUÉ
Ha mort a l’edat de 90 anys. La cerimònia es farà aquest dissabte a les 12 h a la parròquia.
SOLSONA
YOLANDA MARTÍNEZ ORTIZ
Ha mort a l’edat de 49 anys. No se celebrarà funeral.
IGUALADA
MONTSERRAT GARCIA DEL BARCO
Ha mort a l’edat de 59 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 11.30 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
SEBASTIÁN AVILÉS RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 64 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dissabte a les 10 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
