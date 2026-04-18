Necrològiques del 19 d'abril de 2026

MANRESA

MANRESA

ISIDRE PARCERISA SOLER

Ha mort als 92 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.

MANOLO BARRERA GUILLÉN

Ha mort als 59 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN DE VILATORRADA

MIGUEL RAYUELA LANUZA

Ha mort als 74 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.

MARTINET

MARIA BOMBARDÓ ELIAS

Ha mort als 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia de Sant Eloi de Martinet.

PUIGCERDÀ

MARIA DIVÍ ANOLL

Notícies relacionades

Ha mort als 96 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.

