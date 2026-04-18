Necrològiques del 19 d'abril de 2026
Redacció
MANRESA
ISIDRE PARCERISA SOLER
Ha mort als 92 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
MANOLO BARRERA GUILLÉN
Ha mort als 59 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
MIGUEL RAYUELA LANUZA
Ha mort als 74 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí al nou tanatori Mémora de Manresa.
MARTINET
MARIA BOMBARDÓ ELIAS
Ha mort als 85 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 10 del matí a la parròquia de Sant Eloi de Martinet.
PUIGCERDÀ
MARIA DIVÍ ANOLL
Ha mort als 96 anys. La cerimònia és aquest diumenge a les 11 del matí a l’església Sant Domènec de Puigcerdà.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca