Necrològiques del 20 d'abril de 2026
Redacció
MANRESA
MARCEL·LÍ ALTIMIRA TORRENT
Ha mort als 89 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 12 del migdia al nou tanatori Mémora.
BALSARENY
CONXITA MIQUEL LLADÓ
Ha mort als 87 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda al nou tanatori Mémora de Manresa.
VALLS DE TORROELLA
LOLA SIMON SOLER
Ha mort als 96 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a l’església del Sagrat Cor.
NAVARCLES
VALENTÍ OLIVERAS SANTACREU
Ha mort als 93 anys. El funeral és aquest dilluns a les 3 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Navarcles.
BERGA
MARIA SERRA LEYES
Ha mort als 94 anys. La cerimònia és aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a Santa Eulàlia de Berga.
CASSERRES
ÀNGELA CALVERA FÍGULS
Ha mort als 98 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’església de Casserres.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
LAUREANO MORENO PINO
Ha mort als 90 anys. La cerimònia és aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de funerària Anoia.
