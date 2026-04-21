Necrològiques del 22 d'abril de 2026
Regió7
MANRESA
CARME FERNÀNDEZ BASCOMPTE
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PERE GUIX GILI
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
MARIA TERESA GORGAS GORGAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT VICENÇ
MARTINA PRAT DAUDE
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.
SANT JOAN
JOSÉ MARÍA LÓPEZ MARTÍ
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
JOSEP MARIA GUIU PI
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SOLSONA
JOSEP CASSERRES QUINTÀ
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.
LLÍVIA
ADORACIÓN ESPEJO CABALLERO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa