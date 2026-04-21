Necrològiques del 22 d'abril de 2026

MANRESA

CARME FERNÀNDEZ BASCOMPTE

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PERE GUIX GILI

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

MARIA TERESA GORGAS GORGAS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANT VICENÇ

MARTINA PRAT DAUDE

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.

SANT JOAN

JOSÉ MARÍA LÓPEZ MARTÍ

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

JOSEP MARIA GUIU PI

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

JOSEP CASSERRES QUINTÀ

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.

LLÍVIA

ADORACIÓN ESPEJO CABALLERO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  5. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  6. Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
  7. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  8. Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa

L'oposició de Solsona activa la campanya electoral creant una candidatura amb Marc Barbens com a cap de llista

L’artesenca Maria Berenguer estrena un curt al BCN Film Fest

Puigdemont demana una “mobilització permanent” en defensa del català per Sant Jordi

Vilanova del Camí convoca el Concurs de Plats Típics del Món per celebrar la diversitat a través de la cuina

Càritas Manresa demana voluntaris i ajuda econòmica per acompanyar la regularització de 129 persones

Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany

