Necrològiques del 23 d'abril del 2026

MANRESA

CATERINA RIERA MAS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MERCÈ GALLART CRESPIÀ

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MANUEL PÉREZ APARICIO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

PIEDAD CORRAL MARTÍNEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

NAVÀS

MIQUEL MOLINA MORENO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.

CALLÚS

MARIA OLIVA TOMAS

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Sadurní.

ARTÉS

MARIA DOLORS SERRA REIXACH

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

SANTPEDOR

ARTEMI GRANE ESPINALT

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.

BERGA

ELENA MALDONADO CABEO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

FRANCISCA ROMÁN SÁNCHEZ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Marc Aloy confia trobar finançament per fer front al sobrecost de fer un pavelló nou al Congost

Una cinquantena d'entitats s'adhereixen a la manifestació de la plataforma Sant Jordi per la Llengua a Manresa

La ginebra manresana Outer Gin rep una medalla d'or a la London Spirits Competition

Els otorrinos coincideixen: “Dormir amb la boca oberta pot afectar seriosament la teva salut respiratòria”

El Ualapop al Carrer, el mercat veïnal de segona mà de Manresa, torna aquest dissabte amb 78 parades

PP i Vox tanquen un acord per investir Jorge Azcón com a president de l'Aragó

Igualada Urban Running 2026 convertirà el centre de la ciutat en un gran circuit esportiu i solidari el 23 de maig

