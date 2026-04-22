Necrològiques del 23 d'abril del 2026
Regió7
MANRESA
CATERINA RIERA MAS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MERCÈ GALLART CRESPIÀ
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MANUEL PÉREZ APARICIO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
PIEDAD CORRAL MARTÍNEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
NAVÀS
MIQUEL MOLINA MORENO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.
CALLÚS
MARIA OLIVA TOMAS
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Sadurní.
ARTÉS
MARIA DOLORS SERRA REIXACH
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
SANTPEDOR
ARTEMI GRANE ESPINALT
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.
BERGA
ELENA MALDONADO CABEO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
FRANCISCA ROMÁN SÁNCHEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
