Necrològiques del divendres 24 d'abril del 2026
MANRESA
MONTSERRAT MARGARIT CASTELLS
Ha mort a l’edat de 84 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al Nou Tanatori Manresa.
ST. JOAN DE VILATORRADA
ANGELES ELOISA FENOY REINA
Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 al Nou Tanatori Manresa.
SOLSONA
ROSA COTS VILA
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 2/4 de 12 a la Catedral de Solsona.
CAPELLADES
JOAQUIM CASTELLS BARTROLÍ
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 9 a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
JOAN FAURA ESTANY
La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
IGUALADA
ROBERTO MARTÍNEZ NÚÑEZ
Ha mort a l’edat de 80 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
