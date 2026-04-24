Necrològiques del 25 d'abril del 2026

NAVÀS

MARTA GUBIANAS TOLOSA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

IGNASI SOLER PUBILL

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARIA DEL CARMEN PINTADO MARTÍN

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages Sud.

OLIUS

ESTEBAN MONTAÑA TOMASA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al Pi de Sant Just.

SANT LLORENÇ

MARIA ROSA PINTÓ FERRER

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

BAGÀ

JAUME SALADRIGAS RIGOL

Ha mort als 72.

IGUALADA

EUGENIO CARMONA OTERO

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CONRAD LLAVERÍA VENTOLÀ

Notícies relacionades

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

