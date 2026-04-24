Necrològiques del 25 d'abril del 2026
Regió7
NAVÀS
MARTA GUBIANAS TOLOSA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
IGNASI SOLER PUBILL
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA DEL CARMEN PINTADO MARTÍN
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages Sud.
OLIUS
ESTEBAN MONTAÑA TOMASA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al Pi de Sant Just.
SANT LLORENÇ
MARIA ROSA PINTÓ FERRER
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
BAGÀ
JAUME SALADRIGAS RIGOL
Ha mort als 72.
IGUALADA
EUGENIO CARMONA OTERO
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CONRAD LLAVERÍA VENTOLÀ
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
