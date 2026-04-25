Necrològiques del 26 d'abril de 2026
Redacció
Manresa
MANRESA
ANTONIO CASTAÑ AMELLA
Ha mort als 82 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 3/4 de 12 del migdia al nou tanatori Mémora de Manresa.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
ANTONIO BASORA PONS
Ha mort als 65 anys. La vetlla és aquest diumenge al matí a la Residència La Vall.
IGUALADA
MARIA MERCEDES MARTÍNEZ MÁRQUEZ
Ha mort als 80 anys. La cerimònia és aquest diumenge a 2/4 d’1 del migdia a l’oratori de funerària Anoia.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
- Mor un home presumptament electrocutat a l'R4 mentre estaria robant coure